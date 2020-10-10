حرب بين مانشستر يونايتد وريال مدريد على "صفقة" زيدان

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع مع ريال مدريد الإسباني على ضم إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني المطلوب بقوة من زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي في الصيف المقبل.

كشف موقع "ديفنسا سنترال" عن أن مانشستر يونايتد سيكون منافسًا صعبًا أمام ريال مدريد في سباق التعاقد مع هالاند مما يهدد أحلام زيدان في ضم المهاجم الشاب.

وأوضح أن هالاند له علاقات عديدة مع مانشستر يونايتد وشخصيات رياضية بإنجلترا بشكل عام، حيث أنه ولد في المملكة المتحدة عندما كان والده ألفاينج هالاند، يقضي موسمه الأخير في ليدز قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي.

وأشار إلى أن هالاند سيكون له الكلمة الأخيرة في حسم مستقبله بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ولكنه لن يكون بالأمر السهل.