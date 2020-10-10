تعرف على تشكيل مباراة غزل شبين وميت خلف بالقسم الثالث

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض فريق غزل شبين مباراة ميت خلف، الجولة 24 للقسم الثالث، بتشكيل مكون من، جمال عبد الرازق، مصطفى عادل كولا، أحمد قاسم، صبحي رفعت كريم الكومي، محمد جمال، محمد حجاج، محمد حدوته، أحمد سعيد، عمرو صبحي، اسلام فرج.

البدلاء، أيمن عمارة، محمد علاء، يوسف حمدي، خالد حسين، ابراهيم حامد، مصطفى جمال، عبد العزيز علوي، علي حامد شتا.

وجاء تشكيل ميت خلف مكون من، مصطفى مدحت، هاني شاكر، السيد العجوز، عمر المغربي، محمود مرسي، عصام شحاته، أحمد محمد خليل، محمد غازي، مصطفى الخولي، محمد حسين، حسين مدكور.

البدلاء، أحمد كمال، أمجد أمير، يوسف هاني، محمد مهدي، عبد الرازق داني، محمد صلاح.

ويدير اللقاء الحكم السيد فرج منصور، يعاونه هشام عبد العزيز، و محمد موسى عطيه، ومراقب الحكام عبد الرازق سعيد.

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