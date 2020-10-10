شاهد..أحدث ظهور لسارة الشامي من كواليس فيلم ماكو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة سارة الشامى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .

وظهرت سارة الشامى فى صورة من كواليس فيلم ماكو، معلقة: "عذاب ليفل: تصوير تحت المياه في الشتا من كواليس فيلم ماكو" .

يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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