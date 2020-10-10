قناة "الإمارات" تطلق دورتها البرامجية الجديدة بمجموعة متميزة من البرامج والدراما الخليجية

أطقلت قناة الإمارات التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، دورتها البرامجية الجديدة بمجموعة متميزة من البرامج التفاعلية الجديدة والمسلسلات الخليجية، بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام، بتركيزها على المحتوى الترفيهي والرقمي الذي يناسب أذواق الجمهور ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.









وتضم الدورة البرامجية الجديدة22 عملاً متنوعاً منها 17 برنامجاًأبرزها برنامج "بعين فنان" و"وعد الخمسين" و"لمسيان اليوم" و"بالتفصيل"، و"أبواب المستقبل"، و"كيف المعنوية"، فضلاً عن الحضور الاستثنائي للدراما الخليجية بخمسة مسلسلات أبرزها مسلسل"سبع أبواب"، و"حكايات ابن حداد"، و"عطيتك عيوني". كما تواصل القناة تخصيص أوقات عرض مميزة في عطلة نهاية الأسبوعللمسرحيات الخليجيةالكوميدية، وليلة الأفلام الهندية.









وتشهد الدورة البرامجية الجديدة لقناة الإمارات عرضاً لمجموعة مميزة ومتنوعة من البرامج الترفيهية، والهادفة، والمتخصصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتراثية المختلفة، لتناسب تطلعات كافة شرائح الجمهور.









ومن أبرز البرامج الجديدة،برنامج "بعين فنان"، وتقوم فكرته على استكشاف مختلف الأماكن الجاذبة في الدولة، عبر رحلة يقوم بها الفنانين ليكشفوا أسرار المكان وارتباطهم به، ويعيدوا قراءة الواقع بعيون المبدعين، عبر حوار شيق وجذاب. وتقدم البرنامج الإعلامية رحاب عبد الله، ويعرض أيام السبت في تمام 10 مساءً.









ويأتي البرنامج المسائي التفاعلي"لمسيان اليوم"، ليقدم جرعة سريعة ومشوقة من المواضيع التي تتناول مختلف مناحي الحياة بأسلوب مبتكر، ويستهدف البرنامج الجمهور الإماراتي. يعرض البرنامج من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساءًوهو من تقديم مريم مبارك وحسين العامري، ورحاب عبدالله وسعود الكعبي.









وتعرض القناةبرنامجها الحواري الجديد، "وعدالخمسين" الذي يستهدف مناقشة أحلام وتطلعات وخطط الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، مع كوكبة من المسئولين من مختلف القطاعات، في حوارٍ شيق ومباشر يُسهم في تصميم الخمسين. ويُعرض البرنامج في تمام الثامنةوالنصفمساءً كل جمعة،وتقدمه الإعلامية أميرة محمد.









وتُبحر الإعلامية أسمهان النقبي عبر حوارٍ شيق، في الذاكرة مع شخصيات عايشت اللحظات الفارقة في تاريخ الوطن. وتستعرض في برنامج "بالتفصيل"، كواليس وذكريات وتفاصيل أحدات شخصيات لا تُنسى. يُعرض البرنامج 8:00 من مساء كل أربعاء على قناة الإمارات.









ويسلط برنامج "كيف المعنوية" الذي يعرض كل سبت في تمام الثامنة والنصف مساءً، على يوميات جندي الوطن، وذلك من خلال تغطية أهم مراحل التدريب العملي والنظري والتزامه نحو خط سير برنامجه من لحظة دخوله لأداء الخدمة الوطنية حتى خروجه منه، ويُبرز البرنامج الآثار الإيجابية التي تظهر على الجندي بدنياً ونفسياً واجتماعياً.









كما تعرض قناة الإمارات برنامج "أبواب المستقبل" الذي يقدمه سعود الكعبي، وتتمحور فكرة البرنامج حول المستقبل الوظيفي للشباب الاماراتي حديثي التخرج ومواجهة جهات التوظيف وأكبر مستشاري التوظيف في الدولة للتعرف على كيفية الحصول على وظيفة لأبناء الدولة والصعوبات التي يواجهونها خلال رحلة البحث عن فرصة عمل، كما يعرض البرنامجتجارب الشباب الذين حصلوا على وظائف.ويعرض البرنامج كل اثنين في تمام الساعة 8 مساءً.









وفيأيام الأحد، تعرض القناة في تمام الساعة 8 مساءً، البرنامج الطبي "صحة وحياة"، الذي يركز على تصحيح السلوك الصحي والوقائي ونشر الثقافة والمفاهيم الصحية في المجتمع، وتغيير نمط الحياة بهدف الوصول إلى حياة أكثر صحة ونشاط، وهو من تقديم موسى الزبيدي.









ويطل برنامج"لاخلينامنكم"على الجمهور كل خميس في تمام الساعة 08:30 مساءً، مستضيفاًاثنين من كبار المواطنين من مختلف المدن في الدولةويمثلون بيئات مختلفة من المجتمع الإماراتي،ويسترجعانالذكرياتوأبرز القصص والأحداث التي عاصراهاخلال فترة الطفولة والشباب والأماكن المفضلة لديهم باستخدام التصوير الواقعي، مع الاستعانة بالمواد الأرشيفية المتوفرة.









وتعرض القناة برنامج المسابقات "روادالاستدامة"،وهو عبارة عن برنامج مسابقات يقدم فيه الشباب أفكارهم في إطار الاستدامة والطاقة البديلة، على أن تقوم لجنة تحكيم مكونة من أعضاء من مدينة مصدر بأبوظبي بتقييم هذه الأفكار ضمن ثلاث مراحل، وستحظى الفكرة الحاصلة على أكثر عدد من أصوات الجمهور على جوائز متعددة.





وتواصل القناة عرضها لبرامجها اليومية والأسبوعية من بينها مسبار الأمل، وبرنامج من الذاكرة، وصنع في الإمارات، ووين الويكند، وبالتفصيل، وحكومة رقمية، بالإضافة إلى برنامج حواري ديني أسبوعي.





كما تعرض القناة المسلسل الخليجي سبع أبواب من الأحد إلى الخميس عند الساعة التاسعة مساءً، والذي يتناول مجموعة من القصص على شكل حلقات ثنائية، أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية في إطار كوميدي اجتماعي هادف يسلط الضوء على القيم الأسرية الخليجية، المسلسل من بطولة سعد الفرج، وخالد أمين، وأسمهان توفيق، وهنادي الكندري، وهبة الدري، وبثينة الرئيسي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه.





أما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً أيام الأحد إلى الخميس، تعرض القناة مسلسل حكايات ابن حداد الخليجي ذو الكوميديا الفنتازيا، والذي تدور أحداثه في زمن سابق يشهد فيه ظاهرة القتل في داخل القصر الذي يشتهر بالأمان، ليشرف الوالي بنفسه على العثور على القاتل ومحاسبته. يضم المسلسل نخبة من النجوم البحرينيين من بينهم علي الغزير، وفاطمة عبدالرحيم،ومنيرة محمد، وخليل الرميثي،وأبرار سبت، ومن تأليف أحمد الكهوجي.





المشاهدون على موعد مع مسلسل عطيتك عيوني الدراما الخليجية الغامضة، من الأحد للخميس عند الساعة الحادية عشر مساءً، والذي تبدأ أحداثه عندما تتبرع هنادي قبل وفاتها بجزء من عينها إلى هيا لتسترد بذلك الثانية بصرها، إلا أن هنادي تترك خلفها عدداً من المشاكل والتحديات في عائلتها، تراكةً هيا تعاني للتضحية في سبيل رد المعروف. يحمل المسلسل في طياته الكثير من الإثارة والتشويق والأحداث المهمة، وسيكون في صياغ درامي فيه أبعاد نفسية، ويجمع بين حالات مختلفة فيها الغموض وتركز على جيل الشباب. وهو من بطولةمحمود بوشهري، وحسين المنصور، وهدى الخطيب،وسعود بوشهري، وميثم بدر، وصمود المؤمن، وفوز الشطي، ومن تألف عادل الجابري، وإخراج سائد الهواري.





وتوفر قناة الإمارات محتواها للجمهور عبر موقعها الالكتروني إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات من خلال خدمة "Catch up"، إلى جانب إطلاق تطبيق "ADTV" المتوافر عبر منصات "آندرويد تي في" و"آبل تي في" و"آبل ستور" و"جوجل بلاي".



