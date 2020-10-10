غدا.. محادثات ليبية في القاهرة برعاية أممية لمناقشة المسار الدستوري

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بأن ممثلين عن مجلسي النواب والدولة فى ليبيا سيبدأون غدا اجتماعات في القاهرة برعاية أممية لمناقشة المسار الدستوري.

قدم السفير الأمريكي لدى ليبيا، اليوم الأحد، الشكر لمصر لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "سوف نتبادل الآراء ووجهات النظر مع مصر للخروج بأفضل نهج لدعم منتدى الحوار الليبي المرتقب".

وكان اللواء خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، كشف تفاصيل اجتماعات الوفود الليبية بالغردقة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتابع "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة" صدى البلد": "نقل المفاوضات إلى مصر مؤشر إيجابي، كي لا يصبح الأجانب متحكمون في قرارنا الوطني"، مشيرا إلى أن المباحثات قائمة على مبادرة إعلان القاهرة.

وأكمل: "نؤكد رفضنا التدخل التركي وهدف المباحثات هو التوصل إلى تفاهم"، معلقا "نستطيع القول إن استقرار ليبيا أصبح قريبا".

وأضاف "تم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى أفكار حقيقية لحل الميلشيات، مع الاتفاق على أهمية وجود الأسلحة في يد الجيش الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن المرتزقة التابعين لأردوغان بدؤوا في مغادرة ليبيا.

وأردف "لا ندري هل هناك سبب آخر لمغادرة المرتزقة يتمثل في احتياج تركيا لهم بمنطقة أخرى، لكن ما يهمنا أن المغادرة بدأت بالفعل".

تتقدم الأطراف الليبية نحو تحقيق وتنفيذ اتفاقات في طريق الوصول إلى حل سياسي، حيث يقترب الجيش الوطني وحكومة الوفاق من تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى عاصمة للسلطة الجديدة خلفًا لحكومة الوفاق الحالية التي يترأسها فائز السراج.