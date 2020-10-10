محمد فؤاد يستعد لطرح أوبريت "مصر حكاية"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يستعد الفنان محمد فؤاد، لطرح أوبريت غنائي جديد بعنوان "مصر حكاية"، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.



وتعد أغنية "مصر حكاية" من كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر انور.



يذكر أن المطرب محمد فؤاد، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وقال محمد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة: "كل سنة وكل مصر طيبة.. الأجواء في منتهى الروعة واليوم يوم جميل في احتفالات أكتوبر".



وتابع : "الناس في حالة عيد، والبلد حققت انتصارا داخليا ونفسيا للبلد كلها.. النهاردة يوم عظيم والناس بتقول ما فيش خطوة للوراء هنوافق عليها ولن نتراجع الرجل المحترم السيسي واللي ناقص ينزل يشتغل في الشارع".




وأردف محمد فؤاد: "ربنا يخلصنا منهم وربنا كبير والله أكبر ودوال ناس تكره الخير للإنسانية ولأهله ولبلده وربنا كبير والله أكبر عليهم".



وتوافد مئات المصريين اليوم مباشرة فور انتهاء صلاة الجمعة لإحياء احتفالات نصر أكتوبر.



كما عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا كثيرة يوجد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال فى القاهرة والغربية والمنوفية وأسيوط.



وطالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المواطنين فى المحافظات بإرسال صور وفيديوهات له، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، لعرضها على الهواء بحلقة برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.



وأوضح أحمد موسى، أن الفيديوهات ترسل على الصفحة الرسمية للبرنامج، و مقاطع فيديو ترصد احتفال المواطنين فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا من منطقة القائد إبراهيم، وسيدى جابر، قائلا: هنعرض الاحتفالات فى كل المحافظات.

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