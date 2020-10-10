بطرس دانيال يهدي سامح الصريطي بعد مرضه آية الكرسي (صور)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


قام الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، صباح اليوم بزيارة الفنان سامح الصريطي بمنزله، بعد الوعكة الصحية التي مر بها ورافق دانيال خلال الزيارة نعمان حكيم، وميشيل ماهر ومجدي سامي من المركز الكاثوليكي.

وأهدى دانيال، الصريطي، خلال الزيارة لوحة تحمل أية الكرسي كما عبّر الفنان عن شكره وسعادته لهذه الزيارة، مطمئنا جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، شاكرًا لجميع من قام بالسؤال عنه.

وكان سامح الصريطي خضع لجراحة عاجلة لتركيب دعامة في القلب، عقب إصابته بجلطة في الشريان التاجي، وفقاً لما أعلنته ابنته الفنانة ابتهال الصريطي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ ساعة

النحاس يضع شرطا أمام المقاولون للاستمرار في منصبه

منذ ساعة و 10 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ يوم

صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

السعيد يستهدف قلب الطاولة على الخطيب

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 10 ساعات

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

01:34 م

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»