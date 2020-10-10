بطرس دانيال يهدي سامح الصريطي بعد مرضه آية الكرسي (صور)

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قام الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، صباح اليوم بزيارة الفنان سامح الصريطي بمنزله، بعد الوعكة الصحية التي مر بها ورافق دانيال خلال الزيارة نعمان حكيم، وميشيل ماهر ومجدي سامي من المركز الكاثوليكي.



وأهدى دانيال، الصريطي، خلال الزيارة لوحة تحمل أية الكرسي كما عبّر الفنان عن شكره وسعادته لهذه الزيارة، مطمئنا جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، شاكرًا لجميع من قام بالسؤال عنه.



وكان سامح الصريطي خضع لجراحة عاجلة لتركيب دعامة في القلب، عقب إصابته بجلطة في الشريان التاجي، وفقاً لما أعلنته ابنته الفنانة ابتهال الصريطي.



