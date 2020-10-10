نسرين طافش تستعيد ذكريات مسلسل "مقامات العشق" مع جمهورها

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نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت نسرين طافش فى الصور تستعيد ذكرياتها مع مسلسل مقامات العشق.



وعلقت نسرين طافش قائلة :" من سنتين كنا عم نصور بسوريا مسلسل #مقامات_العشق بقلب غابات و جبال اللاذقية جنة على الأرض والصور ما بتوفيها حقها .. وطيبة اهل هالجبال وكرمهم ما بينوصف بكلام .. اللهم إحمي سوريا بعينك التي لا تنام ..سلامًا سلامًا يا بلادي#سوريا #سلام #غابات_سوريا".





وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل "الوجه الاَخر" الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.





ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.





ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.