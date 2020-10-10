ميسي أفضل لاعب في تاريخ الليجا ورونالدو الـ12

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أجرى مركز الأبحاث في تاريخ وإحصاءات كرة القدم دراسة وضعت الدولي الأرجنتيني قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أفضل لاعب في تاريخ الليجا بجانب الثنائي الإسباني إنريكي كاسترو " كيني " وسيزار رودريجيز.


في الوقت الذي حل فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني عشر حيث تم إعداد تلك الدراسة بناء على سلسلة من البيانات التي تم وضعها لتقييم اللاعبين مثل تحليل الأهداف وركلات الجزاء والتسجيل بالخطأ والبطاقات الصفراء والحمراء.


وبالإستناد إلى الألقاب تصدر ميسي القائمة برصيد 695 نقطة يليه كيني لاعب سبورتينج خيخون وبرشلونة السابق برصيد 566 نقطة فيما حل سيزار نجم برشلونة في المركز الثالث برصيد 557 نقطة.


ووضعت الدراسة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني عشر برصيد 457 نقطة خلف تيلمو زارا 532 نقطة وراؤول جونزاليس 528 نقطة وخوان أرزا 510 نقطة وسانتيانا 489 نقطة وألفريدو دي ستيفانو 481 نقطة وجوروستيزا 473 نقطة.


يُذكر أن ليونيل ميسي أكثر لاعبي الليجا تسجيلاً للأهداف برصيد 444 يليه رونالدو برصيد 312 نقطة وهو الذي سجل 61 ركلة جزاء ناجحة كصاحب الرقم القياسي الذي من الممكن أن يحطمه ميسي الذي سجل 57 ركلة جزاء.

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