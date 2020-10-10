بإجمالي 359.5 مليون جنيه..71 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ 50%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 71 ألف و138 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 359 مليون و538 ألف جنيه.



