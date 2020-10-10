بإجمالي 359.5 مليون جنيه..71 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ 50%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 71 ألف و138 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 359 مليون و538 ألف جنيه.

وقال المحافظ، أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

أخبار تهمك

النحاس يضع شرطا أمام المقاولون للاستمرار في منصبه

منذ ساعة و 9 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 9 ساعات

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ يوم

السعيد يستهدف قلب الطاولة على الخطيب

منذ ساعة و 10 دقيقة

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

01:34 م

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»