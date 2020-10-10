فلة الجزائرية لـ "الفجر الفني": عمري ماغيبت عن مصر إلا من خلال السفر وبحضر لألبوم فرنسي عربي

للفجر الفني"









وكشفت سلطانة الطرب عن سر تحضيرها لألبوم غنائي جديد فرنسي عربي، وقالت "ولأن الموسيقى العربية مطلوبة جدا في الدول الأوروبية وبداية مشواري الفني كان من باريس، قررت أن أطرح ألبوم فرنسي عربي قريبًا، كما احضر لألبوم مصري لبليغ حمدي.





أعربت النجمة فلة الجزائرية عن محبتها الشديدة لمصر وللجمهور المصري، مؤكدة على أنها لم تغيب عنها أبدًا إلا من خلال السفر.وقالت فلة الجزائرية في تصريح خاص ""أحب مصر جدا ولم أغيب عنها إلا عن طريق السفر وأنا الحاضرة الغائبة عنها، ولكن دائما أتواصل مع أصدقائي الفنانين المصريين وقدمت أغنية من قبل بعنوان وحشاني يا مصر، وتعاملت مع عصام كاريكا في عدة ألحان ومع شاكر الموجي.وأضافت فله أنها تحضر لأغنية جديدة مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي بعنوان "ملكش حبيب"، موضحة "أتواجد الآن في باريس، وتعاوني مع صلاح الشرنوبي سيكون من خلال عمل ثلاثي، فرنسي وجزائري ومصري، من توزيع توفيق بو ملاح من الجزائر وألحان صلاح الشرنوبي.