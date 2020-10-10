"قدامي تحترم نفسك علشان المنطقة دي خط أحمر" ...أحمد فهمي يوجهه رسالة لشيكابالا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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علق الفنان أحمد فهمى على المشاجرة التى حدثت بينه وبين لاعب نادي الزمالك شيكابالا، في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق


ونشر فهمى منشور خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، وقال فيه: "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".


ونشبت مشاجرة حادة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحد الفنانين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

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