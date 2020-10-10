تشكيل لقاء عرب الرمل وميت خاقان بالقسم الثالث

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تنطلق بعد قليل مباراة عرب الرمل وميت خاقان، بملعب قويسنا، بالقسم الثالث، خيث يخوض العرب اللقاء بتشكيل مكون من، رامي سامي، ايهاب عطا، السيد علاء، شريف رضا، محمد عادل عبد السميع، محمود رجب عاطف، محمد حسني، رياض حسن، حسين ابراهيم، عبد الرحمن السباعي، محمد علي.



البدلاء، مبروك شحته، فهمي ابو الفتوح، محمد أحمد عباس، محمود السيد، حانم فرحات، عبد الرحمن عرفه.



وجاء تشكيل ميت خاقان يضم، محمود سمير أوكا، محمد عاطف، محمد علي قنصوة، أحم، محمد سامي، ابراهيم رفاعي بيضه، أحمد يحى، فتحي جمال، محمد كيلاني، محمد رمضان حله، أسامه رمضان، طارق أبو المعاطي.



البدلاء، أحمد فتح الله، عبد الرحمن مجدي ريكو، عمرز الشامي، محمد نبيل، خالد عبد القادر، أحمد سعد ، محمد عادل، أحمد منصور، عمار أسامة.



يدير اللقاء الحكم، محمد عبد للعزيز، يعاونه أحمد فوقة، وعلاء حافظ، ومراقب الحكام طارق شحاته.