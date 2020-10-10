عقد امتحانات مسابقة القبول لمعاهد القراءات بالإسكندرية (صور)

Advertisements





عقدت اليوم السبت، بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، الإمتحانات التحريرية لمسابقة القبول بمعاهد القراءات بنين وفتيات للطلاب المتقدمين لمرحلة التجويد بدون مؤهل، وتجويد بمؤهل، ومرحلة العالية، بمعهد بنين القراءات بسموحة، وبحضور الأستاذة حنان عبدالمجيد مديرة إدارة التعليم النوعي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة الجميع.



جاء ذلك تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وبمتابعة علاء العريان الوكيل الثقافي.



وتفقد " العريان " لجان الامتحان، وأكد على توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات، والالتزام بكافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، واطمأن على تطهير وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب، وقياس درجة الحرارة للجميع، والتزام الجميع بارتداء الكمامات.



جدير بالذكر تستمر امتحانات مسابقة القبول بمعاهد القراءات غدًا للطلاب المتقدمين لمرحلة التجويد بدون مؤهل، ومرحلة العالية.