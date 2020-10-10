ليون يستهدف نجم ريال مدريد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت إهتمام فريق الكرة الاول بنادي ليون الفرنسي للحصول على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني.


وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن إدارة نادي ليون تسعى للحصول على خدمات ماريانو دياز الذي لا يبدو أنه سيكون ضمن خطط زين الدين زيدان في الموسم الجاري.


وبعد أن فشل ليون في الحصول على خدمات بعض اللاعبين أمثال جيرو وليمار وجيدسون فيرنانديز قرروا ضم بعض اللاعبين السابقين أمثال ماريانو وحاتم بن عرفة.


وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن رئيس النادي الفرنسي أولاس يعرف دياز جيداً وسيحاول ضمه للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

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