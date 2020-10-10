بتكلفة 22.4 مليون جنيه.. افتتاح منشآت تعليمية في الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء يسري سالم رئيس الهيئة العامه للأبنية التعليمية، عددا من المنشآت التعليمية بمدينة ومركز السنبلاوين شملت المبنى الجديد للإدارة التعليمية بمدينة ومركز السنبلاوين والذي أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 1000 متر مسطح وبتكلفة اجمالية قدرها 11.23 مليون جنيه.





والمبنى يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية ويضم كافة الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية والخدمات والانشطة للمدارس والمعلمين والعاملين بالمدارس بنطاق مدينه ومركز السنبلاوين.





وأثناء الافتتاح استمع المخافظ إلى شرح مفصل عن كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة التعليمية بالسنبلاوين للمدارس التابعة لها وعن كيفية استغلال كافة الفراغات التى توجد داخل المبنى والاستفادة منها، كما افتتح المحافظ التوسعات الجديدة بمدرسة منشأة جبران للتعليم الأساسي بالسنبلاوين والمقامه على مساحة إجمالية للمدرسة تبلغ 2100 متر مسطح وبلغت تكلفة التوسعات بالمدرسة المذكورة 4.18 مليون جنيه.





وكما افتتح المحافظ توسعات مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنين والمقامه على مساحه 3420 متر مسطح وبلغت تكلفة التوسعات الجديده بها 6.63 مليون جنية، وقد أشاد محافظ الدقهلية بالجهود التي بذلت في إقامة هذه الصروح التعليمية المتطوره.





وقال إنها تعد نقلة نوعية وحضارية لتنضم الى منظومة المنشآت التعليمية بمحافظة الدقهلية، واكد محافظ الدقهلية على ضرورة انهاء كافة استعدادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة وكافة الاجهزة المختصة لاستقبال عام دراسى جديد بلا معوقات.





وأشار المحافظ الى اهمية التنفيذ التام لكافة الاجراءات الاحترازية بجميع المدارس على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلاب بجميع المراحل التعليمية،واكد المحافظ علي ان الدولة بكامل اجهزتها وبتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لا تدخر جهدا فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها من خلال اضافة الجديد كل يوم فى كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا على راحه المواطنين وتحقيق رضاهم التام..



