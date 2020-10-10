أكرم حسني لمحمد منير في عيد ميلاده: إمبارح كان عمره عشرين









وكتب حسني معلقًا له على صورتهما :"إمبارح كان عمره عشرين ..كل سنة وأنت طيب يا كينج وكل سنة في نجاح أكتر من اللى قبلها ".





أعلن أكرم حسني عن بدء التحضير لفيلم "العميل صفر"، ونشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بمحمد سامي والمؤلف وائل عبد الله.







وعلق أكرم حسني: "تحضيرات فيلم العميل صفر بعد استلام نسخة الفيلم النهائية والتصوير خلال أيام بإذن الله.. العميل صفر إنتاج أوسكار بيكتشرز.. تأليف وائل عبد الله، إخراج محمد سامي.. دعواتكم".







يذكر أن أكرم حسنى شارك فى أوبريت أنت أقوى، مع المطربين محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي.

هنأ الفنان أكرم حسني، الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده ، فنشر صورة بصحبته من خلال خاصية القصة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .