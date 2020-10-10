الأسقفية تطلق برنامجًا لتدريب قادة شباب جدد في الخدمة الكنسية

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اطلقت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر برنامجًا جديدًا لإعداد قيادات شبابية تتولى الخدمة في الكنيسة بالمستقبل



يضم البرنامج الذي تشرف عليه خدمة الشباب بالكنيسة دورات متخصصة في التعليم اللاهوتي ومهارات الخدمة إذ انضم له ٤٥ من شباب وبنات الكنيسة



يستمر البرنامج لمدة عام ونصف ويحضر المتدربون محاضراته أسبوعيًا في كلية اللاهوت الأسقفية بمقر الكنيسة بالزمالك والاسكندرية على أن يتم الاستفادة من الخريجين للخدمة في الكنائس المختلفة التابعة لإيبراشية الكنيسة الأنجليكانية بمصر



الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.



كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام ٢٠٠٥. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات مسيحية متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.