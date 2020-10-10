الأسقفية تطلق برنامجًا لتدريب قادة شباب جدد في الخدمة الكنسية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements


اطلقت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر برنامجًا جديدًا لإعداد قيادات شبابية تتولى الخدمة في الكنيسة بالمستقبل

يضم البرنامج الذي تشرف عليه خدمة الشباب بالكنيسة دورات متخصصة في التعليم اللاهوتي ومهارات الخدمة إذ انضم له ٤٥ من شباب وبنات الكنيسة

يستمر البرنامج لمدة عام ونصف ويحضر المتدربون محاضراته أسبوعيًا في كلية اللاهوت الأسقفية بمقر الكنيسة بالزمالك والاسكندرية على أن يتم الاستفادة من الخريجين للخدمة في الكنائس المختلفة التابعة لإيبراشية الكنيسة الأنجليكانية بمصر

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام ٢٠٠٥. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات مسيحية متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.
الأسقفية تطلق برنامجًا لتدريب قادة شباب جدد في الخدمة الكنسية
الأسقفية تطلق برنامجًا لتدريب قادة شباب جدد في الخدمة الكنسية
الأسقفية تطلق برنامجًا لتدريب قادة شباب جدد في الخدمة الكنسية
الأسقفية تطلق برنامجًا لتدريب قادة شباب جدد في الخدمة الكنسية

أخبار تهمك

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة للزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ ساعة

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

النحاس يضع شرطا أمام المقاولون للاستمرار في منصبه

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 22 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

السعيد يستهدف قلب الطاولة على الخطيب

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

01:34 م

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»