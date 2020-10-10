إستعدادا لموسم الشتاء.. محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال الرصف وتطهير بيارات الصرف الصحي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت،أعمال الرصف بشرق مدينة كفر الشيخ،و شارع المصنع، وتفقد شارع الزهراء، وشارع المستشفى العام، والمنطقة المجاورة لمركز الكبد،لمتابعة تغطية البلاعات وأعمال النظافة، وتطهير بيارات الصرف الصحي،كما تفقد موقف كفر الشيخ الجديد، ووجه بسرعة الانتهاء من الحديقة العامة المجاورة للموقف،بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الموقف القديم،وأعمال التطوير وإنشاء مقاعد مظللة لجلوس المواطنين،مشددًا على أعمال التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات في المواصلات العامة..

كما قاد محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بعدد من شوارع المحافظة بشرق مدينة كفر الشيخ، وخاصة بشارع المصنع،والمنطقة المجاورة والمحيطة بمركز الكبد وبشارع المستشفى العام ومنطقة الزهراء، وقرر غلق عدد من المحال، لتعديهم على الشارع العام.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بالتعدي على الشوارع من قبل أصحاب المحال، وأنه وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف قبل حلول موسم الشتاء، وتوسعة الشوارع سواء شارع نبوي المهندس أو إبراهيم المغازي، تيسيرًا على المواطنين،والتأكد من تغطية البلاعات وتطهير بيارات الصرف الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء.

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