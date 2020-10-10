تعرف على عناية الأطفال بمستشفى المنصورة العام الجدية قبل افتتاحها

شهدت صحة الدقهلية، تجهيزات قسم عناية جراحة القلب والصدر للأطفال بمستشفى المنصورة العام الجديد تمهيدا للافتتاح.





وقام اليوم السبت الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه فريق من الطب العلاجي بالمديرية بجولة تفقدية بمستشفى المنصورة العام الجديد.





وتفقد وكيل الصحة التطورات الجديدة بقسم عناية جراحة القلب والصدر للاطفال حيث تم تجهيزها بالكامل بداية من البنية التحتية للقسم ورفع كفاءة غرفة العناية وتجهيزها بالفرش والمعدات اللازمة، وهي من الخدمات الجديدة التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للأطفال حيث ضمت ٧ أسرة عناية اطفال بتجهيزاتها التي تشمل أجهزة التنفس الصناعي واجهزة المونيتور ووصلة الغازات.





وأشاد وكيل الصحة بالتطويرات التي تمت بالقسم ووجه الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية.





كما قام وكيل الصحة بجولة تفقدية على بغض أقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجيه ومعمل ال PCR للاطمئنان على سير العمل.



