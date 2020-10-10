من هي أماني أبو زيد التي رشحتها مصر لمنصب مفوضية الاتحاد الإفريقي؟

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لعل جهود مصر الرامية نحو ترشيح الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، لتعتبر المصرية الوحيدة المرشحة للتنافس على إعادة انتخابها في منصبها الحالي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدكتورة أماني أبو زيد التي رشحتها مصر للتنافس على إعادة انتخابات في منصبها الحالي.

أماني أبو زيد
الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، التي ترشحت للتنافس على إعادة الانتخابات في منصبها، حيث تحظى بقبول كبير، نتيجة لدورها العظيم منذ شغلها المنصب.

حياتها العلمية
وتتمتع أبو زيد، بتاريخ علمي عظيم، فهي حاصلة على الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية، ثم الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وبكالوريوس هندسة الاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة، والدبلوم العالي للدراسات الفرنسية الفنون والآداب المعاصرة من جامعة السربون فرنسا.

مناصبها
وتنقلت بين المناصب العليا، عملت بالبنك الإفريقي للتنمية (AfDB) ككبير مستشارين للموارد الطبيعية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واختيرت لعضوية المجلس الدولي لإدارة مستقبل الطاقة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ثم شغلت منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي المنتخبة.

الأكثر تأثيرًا
واختارتها شركة Reputation Polls Internatiinal، كواحدة من أكثر ١٠٠ أفريقي سمعةً وتأثيرًا لعام ٢٠٢٠.

كما اختيرت مرتين كواحدة من أكثر ٥٠ سيدة تأثيرًا في قارة افريقيا وذلك في عامي في عامي ٢٠١٩ و٢٠١٢ في قائمة التي تضم نساء متميزات يعتبر عملهن مصدر إلهام للجيل القادم من النساء في إفريقيا.

وتلقت أبوزيد العديد من الجوائز والتقديرات الدولية بما في ذلك "الوسام العلوي" من ملك المغرب، و"شخصية المستقبل" من الحكومةالفرنسية، "جائزة الخريج الأكثر تميزًا" من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وهي الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لمبادرة Smart Africa وكذلك لمجموعات العمل لاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى المعنية بالاقتصاد الرقمي بإفريقيا والطاقة والنقل.

وأعلنت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن لجنةً الأفارقة البارزين المعنية بتقييم كفاءة وقدارت المرشحين في إنتخابات الإتحاد، انتهت إلى استبعاد ٦٤ مرشحا من المرشحين لانتخابات المفوضين القادمة على ست مقاعد من أصل ٨٩ مرشحا.

وأشارت السفيرة أن انتخابات المفوضيين على المقاعد الست القادمة ستجري بين ٢٥ مرشحا فقط من ١٨ دولة طبقا لقرار لجنة الأفارقة البارزين من دول هي إنجولا، جامبيا،سيراليون، وزامبيا، وأوغندا، وموريشيوس، وتنزانيا، وجنوب افريقيا، وإثيوبيا، ورواندا، وزيمبابوي، وكينيا، ومصر، ونيجيريا، وبوركينافاسو، وكوت ديفوار،وموريتانيا والمغرب.

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