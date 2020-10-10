سامي مغاوري يشكو من تجاهل أحد المخرجين له..ويُعلق:"هتعمل إيه لما وشك يجي في وشي"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح الفنان سامي مغاوري أنه يرفض المقارنة بين الزمن الماضي والزمن الحالي مُشيرًا إلى أنه يتجاوز أحيانًا عن إهدار حقه أو عدم تقديره المادي والمعنوي، من أجل الفن والجمهور، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب سامي مغاوري منشورًا قال فيه :"صباح الخير عليكم أفضفض معاكم شوية، أنا واحد من جيل الممثلين السابق من زمن مضى بحلوه ومره، ومع ذلك ماباحبش أقعد أقارن بين زمنا والزمن دلوقتي، لا أقول شوفوا تمثيلنا من تمثيلكم ولا درامتنا من درامتكوا؛ لأن كل زمن له جماله وعناصره وظروفه".



وتابع سامي مغاوري قائلاً:"وبتجاوز في أحيان كتير عن إهدار حقي أو عدم تقديري المادي والمعنوي، وبقول المهم الفن وشغلك والناس اللي بتحبهم وبيحبوك".



وأضاف سامي مغاوري قائلاً :" وعلي سبيل المثال مسلسل هيتعرض وأنا من أبطال العمل وبعدين مالاقيش أي تنويه عن وجودي في العمل لابوست ولا بوستر ولا حتي اسمي في أي خبر بسكت مضطر، وبتمنى النجاح للعمل وبتبقى دى كل أمنياتي، لكن مايتعلق بأخلاق المهنة ماباسكتش وصوتي بيعلي، وعلي سبيل المثال لما منتج فني يكلمك فى عمل وبعدين المخرج يكلمك ويقول فيك شعر وييجي أوان الاتفاق علي الفلوس فتطلب الرقم الغلبان اللي بيزق الحياة معاك، فتلاقي مدير الإنتاج جاته صدمه فتقعد تتفاوض معاه ويقولك طيب أنا هرجع للشركة، وأرد عليك وتستنى ٣ أو ٤ أيام وبعدين تلاقي خبر علي الفيس بأسماء الأبطال وفيهم الممثل اللي جابوه مكانك من غير حتى ما حد يكلمك ويعتذرلك حتى إنك مش موجود معانا للأسف أو خيرها في غيرها أنا بقي اسمي اللي بيحصل ده ايه، هتعمل إيه لما وشك يجي في وشي، عمومًا الايام بيننا بس في زماننا بقي ماكنش ده ممكن يحصل".

سامي مغاوري يشكو من تجاهل أحد المخرجين له..ويُعلق:"هتعمل إيه لما وشك يجي في وشي"
سامي مغاوري يشكو من تجاهل أحد المخرجين له..ويُعلق:"هتعمل إيه لما وشك يجي في وشي"

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