ننشر تشكيل الترسانة والنصر بالقسم الثاني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تنطلق بعد قليل مباراة الترسانة و النصر ضمن الجولة 21 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

وأعلن شاكر عبد الفتاح المدير الفني لنادي الترسانة تشكيل فريقه وجاء كالتالي ..
أحمد محمد في حراسة المرمي ومحمد حسين فرج واحمد عماد السيد وابراهيم منصور وطارق يحي وعبد الرحمن سعد ورضا سيد عبد السلام ووليد فوزي ومحمد مجدي خطاب وحسين انور وايهاب فؤاد.

فيما أعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي ..
عصام سعد في حراسة المرمى واسامه الليبي واحمد داهش وأحمد اشرف وأحمد كالوشا ومؤمن عاطف ومحمود حسونه وبابا ابراهيم وأحمد حسين ومحمد عبد الناصر اوشا ومحمود سيد .

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حسين الكريمي ومحمد شعبان وايميل ماهر ورامي مدحت.

ويدخل الترسانة هذا اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة فيما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 30 نقطة .

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