محمد رمضان يحصل على جائزة أفضل ممثل عربي للمرة الثالثة على التوالي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان محمد رمضان، صورته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



فحيث احتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على جائزة أفضل ممثل عربي، فعلق على الصورة قائلاً : "الحمد لله للسنة الثالثة على التوالي جائزة أفضل ممثل عربي لسنة ٢٠٢٠ عن شخصية رضوان -البرنس مهرجان الفضائيات العربية #محمدرمضان #ثقة فالله_نجاح".



حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 21 مليونًا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



ويشارك رمضان في الغناء بالكليب، المغني الكونغولي ميتري جيمس، الذي يحظى بشعبية كبيرة في إفريقيا.


والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها "الملك، انساي، وتيك توك".


على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.


وأحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذي يشارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد ‏شخصيته ‏محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض ‏المشكلات ‏الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم ‏سامي" ‏و"عادل" ‏د ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم.
محمد رمضان يحصل على جائزة أفضل ممثل عربي للمرة الثالثة على التوالي
محمد رمضان يحصل على جائزة أفضل ممثل عربي للمرة الثالثة على التوالي

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