الفرصة الأخيرة.. كيف يسجل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع هيئة الانتخابات؟

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أصبح المصريين بالخارج أمام فرصة أخيرة من أجل تسجيل بياناتهم على موقع الهيئة العليا للانتخابات من أجل المشاركة في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم غلق فترة تسجيل البيانات اليوم السبت أمام المواطنين.



و تنتهى اليوم السبت، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل المصريون بالخارج بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة، وذلك حتى يتمكنوا من التصويت فى انتخابات مجلس النواب عبر البريد، خلال الأيام المحددة للاقتراع.



ويصوت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالخارج، والمحدد لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.



وفيما يلي يذكر "الفجر" المصريين بالخارج بالطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تسجيل بياناتهم على موقع الهيئة العليا للانتخابات:



1- أول خطوات تسجيل البيانات هي ا لدخول على موقع الهيئة www.elections.eg.



2- اختيار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج.



3- يسجل الناخب رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمي اليها وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى اليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل.



4- فى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السري الذى يحتفظ به دون إطلاع أي شخص عليه.



5- وذلك يساهم في توفير بطاقات الاقتراع للناخبين ويدخل الناخب على موقع الهيئة واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت وإرسالها عبر البريد.





يذكر أن المرحلة الأولى تبدأ بخطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة، أما المرحلة الثانية تتمثل فى قيام الناخب الذى سجل بياناته فقط بالتصويت بالبريد حيث تتاح بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ايام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.



والمرحلة الأولى للانتخابات تجرى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.





