بإطلالة كاچوال ..لقاء الخميسي تبهر جمهورها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكانت لقاء في الصورة بإطلالة كاچوال، وعلقت على صورتها قائلة "شوية شوية ويوم بعد يوم هتلاقي طريق للى بتحلم بيه.. يومكم مليء بالأحلام".

كانت الفنانة لقاء الخميسي، دخلت في شجار عنيف مع عدد من مشجعي الزمالك، بسبب صورة نشرتها لزوجها الكابتن محمد عبد المنصف «أوسة» -حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- لتشيد به بعد تعادل فريقه أمام الزمالك، إذ علقت على صورته قائلة: «عاش حبيبي».

وكتبت لقاء الخميسي (زوجة محمد عبد المنصف) تعليقا، قائلةً «احنا هنا بنحتفل بـ اوسة اللي هو حبيبي وزوجي وأبي وصديقي وحياتي كلها لتألقه في الدوري ومش علشان لعب امام نادي الزمالك العريق وانما علشان لعب ماتش هايل وتألق أيًا ما كان الفريق المنافس ، اللي عايز يحتفل معانا اهلا بيه واللي ناوي يدخل يضايقنا فيستحسن يفكر قبل ما يعلق اي تعليق غير لائق بينا كعيلة ! شكرا».

كان ذلك بعدما تعادل فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 65 فيما وصل رصيد دجلة إلى 35.
بإطلالة كاچوال ..لقاء الخميسي تبهر جمهورها
بإطلالة كاچوال ..لقاء الخميسي تبهر جمهورها

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