البابا تواضروس يترأس حفل تدشين كنيسة مارجرجس الشاطبي (صور)

أقامت كنيسة الشهيد مارجرجس بالشاطبي بالإسكندرية، احتفالية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة تدشين الكنيسة بيد قداسته اليوم، وذلك عقب انتهاء صلوات التدشين والقداس الذي تلاها.





كان قداسته قد وصل الكنيسة صباح اليوم وكان في استقباله عدد من أحبار الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن تبدأ صلوات التدشين.









وألقى القمص بطرس أمين أقدم كهنة الكنيسة المدشنة اليوم كلمةً نيابة عن كهنة وشمامسة وخدام وشعب الكنيسة، شكر خلالها قداسة البابا، سبقه كلمة ترحيب من القمص بيشوي عبد المسيح. كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ تأسيس الكنيسة والمراحل التي مرت بها عمرها الذي يمتد لـ ١٣٨ سنة.





وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل أمس عددًا من أحبار الكنيسة الأجلاء واثنين من الأراخنة وذلك لتشكيل لجنة خاصة لإنهاء موضوع نقل السور الشمالي في فرع دير الشهيد أبي سيفين للراهبات بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي.



