الداخلية العراقية تتولى مسؤولية إدارة الملف الأمني في سنجار

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:53 م
القوات العراقية
القوات العراقية
وكالات
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية تتولى مسؤولية إدارة الملف الأمني في سنجار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                     

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن قوات الشرطة تعمل على إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمي.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن وزارة الداخلية شخّصت وجود ظاهرة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن أجهزة التحقيق تحتفظ بمعلوماتها وتتكتم على إجراءاتها للحفاظ على سير التحقيقات في قضية اغتيال هشام الهاشمي.

 

ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، باغتيال الهاشمي، وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق هينيس بلاسخارت في بيان:" صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي".

 

وأضافت الأمم المتحدة:" نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه". داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة".


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