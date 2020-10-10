مبابي وهالاند يقضيان على أحلام بول بوجبا
السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:00 م
الفجر الرياضي
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ابتعد بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي عن حسابات ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجديد في ظل رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في التعاقد مع صفقات لتدعيم خط الهجوم.
أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال
مدريد غير مهتم بالتعاقد مع بوجبا لأنه يرغب في ضم كيليان مبابي نجم باريس سان
جيرمان والذي يعد الهدف الأول للنادي الملكي في الصيف المقبل ثم إيرلينج هالاند
نجم بوروسيا دورتموند الألماني.
وأشارت إلى أنه على مستوى وسط الملعب ستكون الأموال الملكية موجهة لحسم
التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين الفرنسي الذي تعطلت صفقته بسبب فيروس
كورونا.
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