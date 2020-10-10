رسميًا.. عبد الرحمن الغامدي ينضم إلى الرائد السعودي لمدة موسمين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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نجح نادي الرائد السعودي لكرة القدم في الحصول على خدمات اللاعب عبد الرحمن الغامدي لاعب نادي الاتحاد.


وأعلن نادي الرائد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن الرائد تعاقده رسميا مع الغامدي لمدة موسمين.


وجاء تعاقد الرائد مع الغامدي /25 عاما/ بناء على طلب المدرب البلجيكي هاساي.


ويسعى نادي الرائد لاستكمال النتائج الطيبة التي حققها الموسم المنتهي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان الفريق احتل المركز السادس بعدما جمع 46 نقطة.

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