اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

ترغب لجنة التخطيط بالنادي الأهلى في الضغط على محمود الخطيب، رئيس النادى، لإقناعه بالتراجع عن موقفه بخصوص أحمد فتحى، مدافع الفريق الكروي الأول.









ويحاول مسؤولي اللجنة حل الأزمة الواقعة بين اللاعب مع الفريق، بخصوص استمراره فى القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، بعد أن أعرب اللاعب عن موافقة مبدئية على تغيير قراره والاستمرار داخل أحضان النادي الأهلي، والتراجع عن عقده مع بيراميدز وتجديد عقده مع الأحمر.









وترغب لجنة التخطيط في تنفيذ رغبة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للنادي الأهلى، فى بقاء اللاعب خصوصًا مع إجادته اللعب فى أكثر من مركز مؤخرًا بعد مشاركته كظهير أيسر فى مباريات الأحمر الأخيرة.









وينتظر مسؤولي النادي الأهلي تأجيل موقف المدافع أحمد فتحى لما بعد مباراتى الوداد فى ظل رغبة الإدارة تأجيل أى أمر يتعلق بملف الكرة لما بعد مباراتى الفريق مع الوداد البيضاوى، فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، للحفاظ على تركيز واستقرار الفريق.









الأهلي يواجه بيراميدز يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ثم يغادر إلى المغرب يوم 13 أكتوبر على متن طائرة خاصة إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









ثم العودة إلى القاهرة مباشرة عقب اللقاء الذي يقام 17 أكتوبر والتحضير لمباراة العودة التي تقام يوم 24 أكتوبر بالقاهرة.