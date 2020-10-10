قوات الأمن تعتقل رئيس قرغيزستان السابق ألمظ بك أتامباييف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:35 م
اعتقال رئيس قرغيزستان السابق
اعتقال رئيس قرغيزستان السابق
وكالات
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اعتقلت قوات الأمن، رئيس قرغيزستان السابق ألمظ بك أتامباييف الذي أخرجه أنصاره من السجن في وقت سابق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وفي وقت سابق، أمر سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان، بفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة بيشكيك ونشر قوات للجيش في المدينة لمنع الاضطرابات الأمنية.

 

وأكد مكتب جينبيكوف، أن حالة الطوارئ التي يبدأ سريانها اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي وتنتهي في الساعة الثامنة من صباح 21 أكتوبر الجاري تأتي على خلفية خطر اندلاع أعمال عنف بما يهدد حياة وصحة المواطنين نتيجة للاضطرابات الأمنية الجماعية.

 

وعين جينبيكوف نائب وزير الداخلية ألمازبيك أوروزالييف حاكما للمدينة خلال فترة سريان حالة الطوارئ.

 

 

وذكرت الخدمة الصحفية الخاصة للرئيس: "رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف وقع المرسوم بقبول استقالة رئيس الوزراء كوباتبك بورونوف وفقًا للمادةالخاصة بذلك في دستور جمهورية قيرغيزستان والقانون الدستوري لحكومة جمهورية قيرغيزستان"، وفق ما نقلته وكالة أنباء /قابار/ الرسمية في قيرغيزستان.

 

وتعتبر الحكومة القيرغيزية بذلك مستقيلة.ووفقًا للمرسوم، من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أداء واجبات أعضاء الحكومة القيرغيزية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

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قوات الامن اعتقال رئيس قرغيزستان السابق

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