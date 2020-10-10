بعد تصدره "جوجل".. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الأزهر ٢٠٢٠

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في الساعات الأخيرة، تصدرت كلمات " تنسيق الأزهر ٢٠٢٠" مؤشرات البحث على موقع "جوجل" بسبب زيادة بحث الطلاب بشكل مستمر على التنسيقات التي تخص جامعة الأزهر مؤخرا سواء تنسيق القبول بالكليات أو تنسيق القبول بالمدن الجامعية، الذي أعلنته عنه الجامعة.



يذكر أن مكتب التنسيق بجامعة الأزهر انتهى مساء الجمعة، من وضع نسب القبول بكليات القاهرة والأقاليم، وتسكين الطلاب طبقا لرغباتهم ومجموع كل منهم في الشهادة الثانوية الأزهرية.



و المرحلة الأولى من التنسيق تضم الطلاب الناجحين في الدور الأول من إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية، فيما تضم المرحلة الثانية طلاب المرحلة الأولى المتخلفين عن تسجيل الرغبات خلالها الفترة السابقة، مع الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات سواء بشأن نتيجة تنسيق القبول بالكليات وكذلك القبول بالمدن الجامعية:



1- تعلن جامعة الأزهر، عصر اليوم السبت، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي ٢٠٢١٢٠٢٠.



2- هناك ارتفاع في مؤشرات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عن العام الماضي، بسبب ارتفاع نسب النجاح في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.



3- للاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الدور الأول والثانى فور ظهورها، يتم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.



4- سيتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى أمام الطلاب المتخلفين عن التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



5- أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر للطلاب والطالبات، من خلال هذا الرابط التالى: www.azu.edu.egazcity.



6- وللتسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر على الطالب تسجيل بياناته الأساسية أولا من شاشة تسجيل البيانات، وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها، وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية وسداد مبلغ 60 جنيها فى فورى يستكمل الطالب بيانات التسجيل من شاشة استكمال عملية التقديم، ولا يعتد بتسجيل بيانات الطالب إلا بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة.

