مرتضى منصور يتقدم بمذكرة رسمية للقضاء الإداري ضد قرار الإيقاف





قام المستشار مرتضى منصور "رئيس نادي الزمالك بتقديم مذكرة رسمية إلى محكمة القضاء الإداري، ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة 4 سنوات و تغريمه 100 ألف جنيه.





وتقدم مرتضى منصور بالمذكرة ضد كلاً من :-





1- وزير الشباب والرياضة





2- المدير التنفيذي لـوزارة الشباب والرياضة





3- وكيل أول وزارة الشباب والرياضة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة





4- رئيس اللجنة الأوليمبية .





وفي السياق ذاته، كشف محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك،عن حقيقة إلغاء توقيعات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.





وفجر العسال مفاجأة خلال تصريحاته لـ”نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة “النهار” قائلا : “لم يتم تغيير أو إلغاء توقيع مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك !! كل ما يثار بشان تغييرها أو تغييرها أمر عار تمامًا من الصحة ولا أعرف أسباب انتشار تلك الأنباء الكاذبة”.





واكد العسال ان نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور سيطعن علي قرار الاولومبية قائلا : “لم نطعن حتي الان مثلما يشاع لكننا سنتخذ ونسلك كل السبل القانونية من أجل الطعن على القرار وايقاف وإنهاء تلك الأزمة”.





و تحدث شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، عن موعد الإعلان عن انتخابات جديدة في نادي الزمالك بعد القرار الذي تم اتخاذه من قبل اللجنة الأولمبية.





وأكد شريف العريان في تصريحات لـ برنامج “نامبر وان” سيتم حل مجلس الزمالك حال عدم الدعوة للانتخابات بحد أقصى شهر نوفمبر”.





و تابع : “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض توقيع رئيس الزمالك وطلب توقيع نائب الرئيس في طلبهم بتغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي، ولابد من الدعوة لجمعية عمومية عادية وإجراء انتخابات جديدة وإلا سيتم حل مجلس نادي الزمالك”.





وأتم: “على من يعترض على قرارات اللجنة الأولمبية الذهاب لمركز التسوية والتحكيم”.















