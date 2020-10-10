خليلوزيتش يشيد بأداء بنشرقي ضد السنغال

أشاد وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي بأداء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أشرف بن شرقي خلال مباراة الأسود ضد السنغال ودياً.









وخرج خليلوزيتش في تصريحات صحفية أثنى خلالها على ما قدمه بنشرقي خلال الخمسة عشر دقيقة التي أشركه فيها ضد المنتخب السنغالي.









حيث نجح نجم القلعة البيضاء في قلب المعطيات وقام بتقديم تمريرة حاسمة بالإضافة إلى ثلاثة مراوغات ناجحة وهو ما لم يقدمه يوسف النصيري لاعب إشبيلية.









يُذكر أن تدريبات المنتخب المغربي قد شهدت مشاركة حماسية لبنشرقي ما جعل خليلوزيتش يُعجب بقدراته على الرغم من أنه اللاعب الوحيد الذي ينشط في دوري عربي وليس أوروبي.



