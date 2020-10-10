يدشنها البابا تواضروس.. التفاصيل الكاملة بشأن كنيسة مارجرجس بالإسكندرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، التي تعرف بتاريخها العريق، حيث أنها سابع أقدم الكنائس في المحافظة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دشن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.

دشن كنيسة مارجرجس
دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

مالا تعرفه عن الكنيسة
وتعتبر كنيسة الشهيد مارجرجس سابع أقدم كنائس الإسكندرية، حيث أنشئت في عام 1882م، لمؤسسها موسى تادرس فرعون.

وظلت الكنيسة لمدة 62 سنة، دون أن تقام بها قداسات حيث خصصت لإقامة صلاة الجنازات فقط نظرًا لوجودها داخل المقابر.

وبعد ذلك، أقيمت صلوات القداسات، كل يوم أحد، منذ بداية عام 1944م، ويقوم بخدمة القداس راهبان من دير البراموس هما، القمص غبريال البراموسي، والقمص أرمانيوس البراموسي.

وأعيد بناءها عام 2000م، لعمل توسعات من الجهة الغربية، حيث تم إنشاء مذبح على اسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين، ومقبرة تحت مستوى الأرض خاصة بالآباء كهنة الإسكندرية.

دشن مذابح الكنيسة
كما دشن البابا تواضروس الثاني، مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.

وقام قداسة البابا بتعميد ابنة أحد كهنة الكنيسة وهو القس موسى مينا أثناء تدشين مذبحي الكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الآخر على الشهيد مارمينا العجائبى والقديس البابا كيرلس السادس. 

وشارك في الصلوات من الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام، والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، والأنبا موسى بالعلمين، ومار بقطر بالخطاطبة، والقمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، ولفيف من كهنة الإسكندرية وشمامسة الكنيسة.


وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دشن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 1300 مصلٍّ.

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