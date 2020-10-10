الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة بيراميدز

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:11 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
محمد الصو
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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات لاعبه خلال مواجهة بيراميدز سبورت، بعد غيابه بالفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وغاب أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق، عن مواجهة إنبي، والتي انتهت للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة بالدوري، بسبب الإجهاد العضلي التي تعرض له.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في مباراة بيراميدز سبورت المقبلة.

وخاض اللاعب تدريبات منفردة صباح أمس على ملعب التتش تحت قيادة كابيلو مدرب الأحمال، من أجل تجهيزه للمباريات.

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز سبورت، مساء غدٍ الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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