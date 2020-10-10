كوبنهاجن يعلن رحيل مدربه





رحل ستوله سولباكن عن تدريب نادي كوبنهاجن الدانماركي بسبب النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.





وأوضح النادي أنه أنهى عمل المدرب بسبب الأداء المتواضع للفريق هذا العام، وفي ظل الحاجة إلى "إعادة بناء الفريق".





ويعاني كوبنهاجن من تراجع ملموس في الدوري الدنماركي، وقد أخفق مؤخرا في التأهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.





وكان سولباكن /52 عاما/، لاعب خط وسط المنتخب النرويجي السابق، قد لعب لفريق كوبنهاجن في موسم 2000 / 2001 قبل أن يعتزل اللعب.





وتولى تدريب الفريق بين عامي 2006 و2011، وبعدها انتقل لتدريب كولون الألماني و وولفرهامبتون الإنجليزي، قبل أن يعود لتدريب كوبنهاجن مجددا في عام 2013.





وقاد سولباكن الفريق للتتويج بلقب الدوري الدنماركي ثماني مرات بين عامي 2006 و2019، كما توج الفريق بلقب كأس الدنمارك أربع مرات.





وقال بو ريجارد رئيس مجلس إدارة النادي في بيان :"ستوله هو أنجح مدرب على الإطلاق في تاريخ النادي وقد حقق قائمة رائعة من النتائج."





وأضاف :"لكن علينا الاعتراف أيضا بأن النتائج في عام 2020 لم تكن مرضية، والآن نحن نتحمل عواقب ذلك."





ويحتل كوبنهاجن المركز التاسع في الدوري الدنماركي حاليا بفارق ثماني نقاط خلف بروندبي.





ولحين التعاقد مع مدير فني جديد، سيتولى هيالتي بو نوريجارد مدرب فريق الشباب، مسؤولية الفريق الأول.



