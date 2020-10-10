صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي منافسة قوية مع الترجي التونسي للفوز بخدمات واحد من أهم لاعبي الدوري المصري خلال الفترة القليلة الماضية.









وظهر اللاعب الزامبي والتر بواليا هداف نادي الجونة بمستوى رائع للغاية وهو الذي إنضم للفريق قادماً من نكانا رد ديفلز الزامبي ونجح في تسجيل 12 هدفاً بالدوري.









حيث تلقت إدارة نادي الجونة عرض لضم بواليا من أجل معرفة رأي ناديه في بيعه خلال الموسم القادم.









في الوقت الذي يسعى فيه نادي الأهلي للحصول على خدمات الزامبي خاصةً بعدما علمت الإدارة برغبت العملاق التونسي في الفوز بخدماته.









يُذكر أن صاحب الخمسة وعشرين عاماً يمتلك الكثير من العروض أبرزها من فريق نادي سيمبا التنزاني للحصول على توقيعه.



