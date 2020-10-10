موسيماني يستخدم سلاح "صالح" لضرب بيراميدز بمواجهة الكبار

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مفاجأة بيراميدز سبورت، خلال مواجهة بيراميدز مساء غدٍ الأحد بالدوري المصري.


ويدرس موسيماني، فكرة الدفع باللاعب صالح جمعة بشكل أساسي منذ بداية اللقاء للاستفادة من المهارات التي يمتلكها في فك طلاسم دفاعات المنافس.


كما يرغب الجهاز الفني، في تجهيز اللاعب بالشكل المثالي وتحضيره لمباراتي الوداد البيضاوي المغربي، في دوري أبطال إفريقيا، وهي الرسالة الصريحة في أن المدرب يرغب في خدماته.


ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز سبورت، مساء غدٍ الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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