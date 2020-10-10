تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يواجه النادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل منافسة الزمالك على المركز الثاني، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.


بينما الأهلي فقد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقه، وللمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.


ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمد هاني - حمدي فتحي - عربي بدر - أحمد فتحي.

خط الوسط : أليو ديانج- عمرو السولية - جونيور أجاي - محمود كهربا - وليد سليمان.

خط الهجوم : مروان محسن.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 85 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

أخبار تهمك

موسيماني يستخدم سلاح "صالح" لضرب بيراميدز بمواجهة الكبار

منذ 38 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن موعد ظهور أقرب لقاح عالمي لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 23 ساعة

صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

منذ 37 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

11:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»