تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.









يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل منافسة الزمالك على المركز الثاني، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.









بينما الأهلي فقد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقه، وللمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.









ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:









حراسة المرمى : علي لطفي.





خط الدفاع : محمد هاني - حمدي فتحي - عربي بدر - أحمد فتحي.





خط الوسط : أليو ديانج- عمرو السولية - جونيور أجاي - محمود كهربا - وليد سليمان.





خط الهجوم : مروان محسن.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 85 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.