تحصين 41 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مواصلة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.



وأكد محافظ بني سويف، على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم قطاع الإستثمار في هذا المجال.



جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للحملة من خلال التقرير الذي يعرضه مدير عام الطب البيطري الدكتور طارق الوكيل، حول سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي يتم تنفيذها، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة المراكز والمدن، في 84 وحدة بيطرية.



وتستهدف الحملة، تحصين ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



تواصلت أعمال الحملة القومية، وقد بلغ إجمالي ما تم تحصينه 40 ألف و925 رأسًا، بواقع: 35905 من الأبقار و4295 من الجاموس، و725من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة في 19 سبتمبر الماضي وحتى الخميس 8 أكتوبر الجاري، في حين تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

