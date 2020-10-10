الأوقاف: انطلاق منتدى الحوار الثقافي الثلاثاء

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تنطلق الثلاثاء القادم بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهي القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، حيث تؤدي الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المنتدى يوضح بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأوقاف بسائر القضايا الشرعية والوطنية والمجتمعية، وبحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، وعبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

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