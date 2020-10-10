دفاع متحرش الفتيات يطلب فض الأحراز وعرض الاسطوانات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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طلب دفاع المتهم أحمد بسام زكي، فض الأحراز، وعرض الفلاشة المقدمة من النيابة العامة، وذلك فى أولى جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد بمجمع محاكم التجمع الخامس بتهمة هتك عرض 3 فتيات.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية عادل الغويط واسامه محمد ابو صافى وامانة سر احمد فهمي ومحمود عبد الرشيد


وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.



ونسبت النيابة للمتهم أيضا تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.



وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي، من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

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