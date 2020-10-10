بعد تشغيلها.. ماذا تعرف عن عربات القطار top vip بخط القاهرة _ الإسكندرية؟

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد قرار هيئة السكة الحديد، تشغيل عربة top vip بقطار 905 على خط القاهرة- الإسكندرية، بسعر تذكرة موحد قيمتها 150جنيهًا، والتي تعتبر أفخم عربات بصناعة مصرية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تشغيل عربة top vip بقطار 905 على خط القاهرة- الإسكندرية.

١. قررت هيئة السكة الحديد تشغيل عربة top vip بقطار 905 الساعة 8 صباحًا على خط القاهرة- الإسكندرية والعكس بسعر تذكرة موحد قيمتها 150جنيهًا، وذلك اعتبارًا من الخميس 8 أكتوبر.

٢. تعتبر أفخم عربات تعمل في السكة الحديد وهي صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

٣. وتملك هيئة السكة الحديد 5 عربات باسمTOP VIP صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى، وقامت الهيئة بتشغيل عربتين منها.

٤. تسلمت الهيئة هذه العربات خلال عامي ٢٠١٦ و۲۰۱۷.

٥. تعمل هذه العربات علي قطارات 2014 و2015 حاليا.

٦. يتم صرف التذاكر على هذه العربات كوامل فقط وبدون أي تخفيضات ويتم استخراج التذكرة بالرحلة كاملة بخط القاهرة- الإسكندرية.

٧. يتم صرف هذه التذاكر مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومي.

٨. قامت الهيئة بسحبها من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابعة لها نتيجة ضعف إشغال هذه العربات أثناء رحلاتها ضمن قطارات النوم وتراجع إيراداتها لدرجة وصلت إلى إيقاف تشغيلها فترات مؤقتا حتى قررت السكة الحديد تشغيليها وإدارتها بمعرفتها مباشرة بدلا من الشركة التابعة لها.

٩. سعر تذكرة العربة موحد قيمتها 150جنيها.

١٠. أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات العاملة على خط الصعيد حاليا  375 جنيه للمقعد الواحد من القاهرة لأسوان والعكس.

١١. يتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا وتحصل منه قيمة التذكرة، والغرامة للمخالف بهذه العربات قيمتها 100 جنيه.

وكانت هيئة السكة الحديد، بدأت في تشغيل عربات top vip الأفخم بالهيئة بخط القاهرة - الإسكندرية والعكس بسعر تذكرة موحد قيمتها 150جنيها، حيث دفعت بعربة على قطار vip رقم 905 الذى يقوم من القاهرة يوميا 8 صباحا فى اتجاه الإسكندرية.

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