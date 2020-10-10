انفجار قوي يهز العاصمة اللبنانية بيروت

وقع انفجار قوي صباح السبت في منطقة الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح طفيفة.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادر أمنية لبنانية، أن الانفجار وقع داخل متجر خارج الخدمة إثر انفجار عبوة غاز.

وأغلقت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الطرقات المؤدية إلى المنطقة خوفا من وقوع انفجار آخر وباشرت التحقيقات تحت إشراف السلطات المعنية.

وقد أعلن الصليب الأحمر اللبناني، قبيل ساعات قليلة، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، جراء انفجار خزان للوقود في حي طريق الجديدة بالعاصمة بيروت.

وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة، بينما قامت قوى الدفاع المدني بإخلاء الشقق المحيطة بمكان الحادث.

ولفت المصادر اللبنانية، إلى أن صوت الانفجار القوي، الذي وقع مساء أمس الجمعة، أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.