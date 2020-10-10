انفجار قوي يهز العاصمة اللبنانية بيروت

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:40 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

وقع انفجار قوي صباح السبت في منطقة الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح طفيفة.

                              

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادر أمنية لبنانية، أن الانفجار وقع داخل متجر خارج الخدمة إثر انفجار عبوة غاز.

 

وأغلقت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الطرقات المؤدية إلى المنطقة خوفا من وقوع انفجار آخر وباشرت التحقيقات تحت إشراف السلطات المعنية.

 

وقد أعلن الصليب الأحمر اللبناني، قبيل ساعات قليلة، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، جراء انفجار خزان للوقود في حي طريق الجديدة بالعاصمة بيروت.

 

وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة، بينما قامت قوى الدفاع المدني بإخلاء الشقق المحيطة بمكان الحادث.

 

ولفت المصادر اللبنانية، إلى أن صوت الانفجار القوي، الذي وقع مساء أمس الجمعة، أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

 

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

 

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تفجير بيروت بيروت انفجار قوي العاصمة اللبنانية بيروت الانفجار الضخم

أخبار تهمك

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

منذ 37 دقيقة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 21 ساعة

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين الأهلي والترجي على دبابة افريقية

منذ 34 دقيقة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن موعد ظهور أقرب لقاح عالمي لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يستخدم سلاح "صالح" لضرب بيراميدز بمواجهة الكبار

منذ 34 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع ضحايا انفجار بيروت

بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية لبحث تداعيات انفجار بيروت

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين المقبل لبحث تداعيات انفجار بيروت

مقتل 2 وإصابة 7 بعد غرق باخرة سياحية بالكامل في مرفأ بيروت

عون: سننزل أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار

سعد الحريري: العهد الحاكم يتحمل مسؤولية تداعيات تفجير بيروت

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

11:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»