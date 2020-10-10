مهندسين الإسكندرية تنظم معرضا للمستلزمات المدرسية بخصم 30٪

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين، واللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت، وبالتعاون مع نادى المهندسين، معرض للمستلزمات المدرسية للاعضاء فى نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية، ان المعرض مستمر حتى غدا السبت فى مقر نادى المهندسين خاص بالملابس ومستلزمات المدارس بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد واحتفالات اكتوبر المجيدة.


واضاف أن اللجنة الاجتماعية والثقافية خصصت كوبونات خصم تصل الى30% تم اجراء قرعه عليها والاستفادة منها للاعضاء، مؤكدا على حرص اللجنة على إقامة المعارض بأسعار مخفضة للاعضاء لخدمتهم وتوفير لهم كافة السلع داخل مقر النادى.

وأشار إلى أن المعرض هو ضمن سلسلة معارض سيتم تنظيمها من قبل اللجنة الثقافية والاجتماعية للاعضاء وأسرهم.

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