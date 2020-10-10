الطالع الفلكي السّبت 10/10/2020..شُعلَة الحُبّ!





*القمر فى الرّبع الرّابع منذ الثّانية و40 دقيقة فجراليوم ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثّانية و24 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجرغدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الثّالثة و40 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 30 تُوت قبطى ، 10 تِشْرين أوَّل رُومى ، 23 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وجه جديد ؟)- لأ،حُب أديم (يا أستازعايزين نِجَدّد) -نجدّد الأديم يبآله طعم جديد.(إبراهيم خان من فيلم ليلة حب أخيرة-1972)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين ، إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعورعام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ،تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى ، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*(الزّهرة فى العذراء تُثلث أورانُوس فى الثّور-غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العذراء تقوم باتصال تثليث(كوكبان بينهما 120 درجة) مع أورانوس فى الثور ، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الواحدة و8 دقائق بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الزهرة ترمز للعلاقات العاطفية ومظاهر العيشة اللوكس الفخمة ، وأورانُوس يرمز للمُوضات والتقليعات غيرالنمطية ، مع هذا التثليث فالفرصة مُواتية لظهور مُنتجات تجميل من ملابس وإكسسوارات وحقائب وأحذية ومجوهرات بتصميمات غريبة (قد) تبدو غير مُستساغة للعين من الوهلة الأولى ، ثم يلبث الناس أن يتهافتو عليها.





من وجهة نظر إيجابية فهذا المنطق مُفيد لإنقاذ زواج يُوشك على الإنهيار بإعادة تقديم الزهرة/الزوجة فى صورة جديدة غير نمطية لتُعيد شعلة الحب للتوهّج من جديد ، كنموذج لبلبة مع زوجها يُونس شلبى بفيلم 4 2 4 ، شيرين بمسرحية المتزوجون ، وشويكار بمسرحية سيدتى الجميلة ، مايكفى ليُبقى على الطير/ الزوج سعيداً فى عشّه ، فعش الزوجيّة لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الداخل.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





برج الثور: وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة وتبدأ صفحة جديدة ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: إن شعرت بالشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليماً فى مظهره ، على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام والأيام كفيلة بإثبات شعورك ، من عدمه.





برج السّرطان: سوء التفاهم وارد الحدوث فاتنبه لألفاظك ولاتخجل من سؤال محدثك عن قصده من وراء عباراته، بدلاً عن كيْل إتهامات للغير ليس لها أساس.





برج الأسد: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ و ستبدو سخيفاً أمام نفسك و غيرك، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أوعاطفة جديدة.





برج العذراء: الجميع يُثبّت عينه عليك مؤكدين وجوب إستثمار هذه الأناقة على الجبهة العاطفية، يبدو كلامهم منطقياً بوجود فرصة لمشروع زواج، أوإصلاح.





برج الميزان: الأموال فى يدك تُغريك بالتسوّق لكنّك الناصح بين الأبراج فأنت تدّخر القرش الأبيض للطوارئ ، هذا لايعنى تجاهلك لطلبات بيتك الضروريّة.





برج العقرب: بحثك عن الأمان العاطفى قد ينتهى اليوم بعثورك على فتاة أحلامك أو تسوية نزاع مع الزوجة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: قم باستشارة أكثر من طبيب وزيارة أكثر من معمل تحاليل،لامجال للتوفيرعندما يتعلق الأمر بالصحّة ، درهم وقاية.





برج الجدى: هدوء أو رُوتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الوالدة أوالزّوجة وتلبية طلبات أسرتك.





برج الدّلو: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الحوت: الرّومانسيّة تُشعرك أنك تسير وسط السحاب ، فى المساء قد ترغب فى الإنعزال لتعيش مع مُوسيقى حالمة دون إزعاج.