الإمارات تواصل جهودها التنموية والإغاثية والطبية في كل بقاع العالم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:22 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

أكدت دولة الإمارات التزامها  بنهج القيادة الرشيدة، ورسالتها الإنسانية، بتوفير الحياة الكريمة للمحتاجين والمنكوبين، حيث تواصل جهودها التنموية والإغاثية والطبية في كل بقاع العالم.

 

وكان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجّه وفد «الهيئة» في نواكشوط بتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية في موريتانيا، مؤكداً أن الإمارات لن تدخر جهداً لتعزيز دورها الإنساني في موريتانيا. واطلع سموه خلال اتصال هاتفي مع رئيس وفد «الهلال» في نواكشوط على مشاريع الهيئة التنموية.

 

والتي تتضمن مستشفى أم الإمارات للأمومة والطفولة، وقرية عطايا. وفي السودان، قدم أطباء الإمارات الرعاية الصحية لما يزيد على 20 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات في 3 ولايات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ الإمارات

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن موعد ظهور أقرب لقاح عالمي لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ حوالي 12 ساعة

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ 38 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

باتشيكو ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإمارات تنفذ عددا من المشاريع الصحية في اليمن بـ66.2 مليون درهم

الإمارات تنفذ عدداً من المشاريع الصحية في اليمن بـ66.2 مليون درهم

الإمارات تدعم إثيوبيا إنسانياً وتنموياً بـ61 مليون درهم

الهلال الحمر الإماراتي يعزز جهوده التنموية في أثيوبيا

الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مستشفيات محافظة تعز بالمكملات الغذائية

الإمارات تعزز التعايش السلمي بين الشعوب وتلبي النداءات الإنسانية الدولية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

11:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»