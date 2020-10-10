الإمارات تواصل جهودها التنموية والإغاثية والطبية في كل بقاع العالم

أكدت دولة الإمارات التزامها بنهج القيادة الرشيدة، ورسالتها الإنسانية، بتوفير الحياة الكريمة للمحتاجين والمنكوبين، حيث تواصل جهودها التنموية والإغاثية والطبية في كل بقاع العالم.

وكان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجّه وفد «الهيئة» في نواكشوط بتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية في موريتانيا، مؤكداً أن الإمارات لن تدخر جهداً لتعزيز دورها الإنساني في موريتانيا. واطلع سموه خلال اتصال هاتفي مع رئيس وفد «الهلال» في نواكشوط على مشاريع الهيئة التنموية.

والتي تتضمن مستشفى أم الإمارات للأمومة والطفولة، وقرية عطايا. وفي السودان، قدم أطباء الإمارات الرعاية الصحية لما يزيد على 20 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات في 3 ولايات.