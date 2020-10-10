بكلمات مليئة بالحب.. سعد الصغير يُهنئ محمد منير بعيد ميلاده

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حرص الفنان سعد الصغير على تهنئة صديقه الفنان محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر سعد الصغير صورتين له برفقة الفنان محمد منير، وعلق عليهم قائلاً:"كينج مصر كل سنه وانت طيب ياحبيبي وعقبال مليون سنه ودايما معانا كدا ودايما في حياتنا، أخويا وحبيبي أبو قلب طيب الكينج محمد منير".



وفي سياق آخر، شارك الفنان سعد الصغير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاج ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع.